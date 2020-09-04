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Спорт

Молодежная сборная Украины едва не сотворила сенсацию в отборе на чемпионат Европы

21:46 4 сентября 2020
Руслан Ротань сборная Украины U-21

В пятницу, 4 сентября, молодежная сборная Украины провела очередной матч в рамках отборочного турнира на Евро-2021 (U-21).

Подопечные Руслана Ротаня (на фото) проводили поединок в Ольборге против лидера группы 8 — Дании. Потеряв все шансы на выход в финальную часть (после пяти матчей в активе «желто-синих» было всего 3 очка), наши ребята могут рассматривать оставшиеся матчи в качестве подготовки к новому отборочному циклу.

Дания U-21 — Украина U-21 — 1:1

Украина: Билык, Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак, Бондаренко (Леднев, 90+1), Булеца (Чех, 83), Батагов, Цитаишвили (Лунев, 70), Сикан, Назаренко (Топалов, 70).

Голы: Риис (90+5) — Сикан (73).

И «желто-синие» едва не сотворили сенсацию. В середине второго тайма после навеса Топалова результативный удар записал на свой счет Сикан, но удержать минимальное преимущество подопечным Руслана Ротаня не удалось, когда после подачи с углового счет сравнял Риис. В итоге, 1:1 — украинцы не смогли одержать первую победу в отборе на Евро-2021 (U-21).

В других матчах группы 8 были зафиксированы такие результаты: Финляндия — Румыния — 1:3, Мальта — Северная Ирландия — 0:2.

Положение команд: 1. Дания — 16, 2. Румыния — 13, 3. Финляндия — 7, 4. Северная Ирландия — 6, 5. Украина — 4, 6. Мальта — 1.

В следующем туре во вторник, 8 сентября, будут сыграны такие матчи: Финляндия — Украина, Северная Ирландия — Дания, Мальта — Румыния.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что национальная сборная Украины выстрадала победу над Швейцарией на старте Лиги наций.

Фото УАФ

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