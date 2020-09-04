Юная Костюк в драматичной борьбе проиграла экс-первой ракетке мира на US Open (видео)

18-летняя украинка Марта Костюк (137-я позиция в мировом женском рейтинге), накануне сотворившая сенсацию в поединке с опытной россиянкой Дарьей Касаткиной, прекратила борьбу на US Open, одном из четырех турниров серии «Большого шлема» с призовым фондом 21 млн 656 тыс. долларов, после третьего круга.

Соперницей нашей юной соотечественницы стала экс-первая ракетка мира японка Наоми Осака (9-я). Первый сет остался за Наоми, которая два года назад уже побеждала на US Open, но во второй партии на тай-брейке Марта смогла сравнять счет. Впрочем, потратив слишком много сил, как физических, так и эмоциональных, на решающий сет украинки не хватило — итоговый счет 6:3, 6:7 (4), 6:2 в пользу японки.

«Я не знаю, как мне удалось склонить игру на свою сторону в третьем сете. Я получила опыт, и я думаю, что мне нужно играть больше таких матчей. Она очень молодая теннисистка и очень хороша. Я боюсь представить, какой она будет в будущем. Во втором сете было много очков, которые я должна была выигрывать. В эти моменты я была пассивнее, а она играла без страха. Я пыталась не думать о том, что уже произошло и что может произойти дальше, а настраивалась только на текущий момент», — похвалила после игры Осака нашу соотечественницу.

Таким образом, Костюк, ставшая в 18 лет и 2 месяца самой молодой украинкой, доходившей настолько далеко на турнирах серии «Большого шлема», заработала за свое участие на турнире 163 тысячи долларов призовых и повторила свой лучший результат на соревнованиях такого уровня — в 2018-м киевлянка доходила до третьего раунда на Открытом чемпионате Австралии.

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