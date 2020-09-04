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Спорт

Италия прервала 11-матчевую победную серию: видеообзоры матчей Лиги наций 4 сентября

23:54 4 сентября 2020
Италия&nbsp;— Босния и Герцеговина

В пятницу, 4 сентября, европейские национальные сборные продолжили выяснять отношения в рамках нового сезона Лиги наций.

Итальянцы, за плечами которых была серия из 11 подряд побед, не смогли дома обыграть Боснию и Герцеговину. Счет в середине второго тайма открыл Джеко, с 2015 года выступающий в итальянской серии А за «Рому», но хозяева вскоре смогли отыграться и таким образом избежали первого за четыре года домашнего поражения — в сентябре 2016-го «Скуадра Адзурра» дома уступила в товарищеском матче Франции (1:3).

В параллельном матче группы Польша, ослабленная отсутствием триумфатора и лучшего бомбардира Лиги чемпионов-2019/2020 форварда Роберта Левандовски, ничего смогла противопоставить на выезде Нидерландам, пропустив единственный мяч в середине второго тайма. Хотя у хозяев было достаточно моментов, чтобы забить больше, но подвела реализация.

Лига наций

Дивизион А

Группа 1

Нидерланды — Польша — 1:0 (Бергвейн, 61).

Италия — Босния и Герцеговина — 1:1 (Сенси, 67 — Джеко, 57).

Дивизион В

Группа 1

Норвегия — Австрия — 1:2 (Холанд, 66 — Грегорич, 35, Забитцер, 54, с пенальти).

Румыния — Северная Ирландия — 1:1 (Пушкаш, 25 — Уайт, 86). На 39-й минуте удален Мадженнис (Северная Ирландия).

Группа 2

Словакия — Чехия — 1:3 (Шранц, 88 — Цоуфал, 48, Дочкал, 53, с пенальти, Крменчик, 86).

Шотландия — Израиль — 1:1 (Кристи, 45, с пенальти — Зехави, 73).

Дивизион С

Группа 4

Литва — Казахстан — 0:2 (Зайнутдинов, 3, Куат, 86).

Беларусь — Албания — 0:2 (Чикаллеши, 23, Баре, 79).

В субботу, 5 сентября, Лига наций продолжится следующими матчами: дивизион А, группа 2: Исландия — Англия, Дания — Бельгия, группа 3: Португалия — Хорватия, Швеция — Франция; дивизион С, группа 1: Кипр — Черногория, Азербайджан — Люксембург, группа 2: Эстония — Грузия, Северная Македония — Армения; дивизион D, группа 2: Гибралтар — Сан-Марино.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Германия упустила победу над Испанией на пятой компенсированной минуте.

Фото Twitter сборной Италии

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