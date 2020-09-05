«Челси» заплатил 70 млн за 21-летнего вундеркинда из Германии (фото, видео)

Лондонский «Челси», в котором была зафиксирована вспышка коронавируса после совместного отдыха нескольких футболистов в Греции, продолжает усиливаться перед стартом нового сезона.

Игроком «синих» стал 21-летний воспитанник немецкого «Байера» полузащитник Кай Хаверц. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет. По неофициальной информации, трансфер обошелся лондонскому клубу в 70 миллионов евро, также леверкузенскому клубу полагаются различные бонусы.

Кай Хаверц с главным тренером "Челси" Фрэнком Лэмпардом

«Я очень счастлив и горд оказаться здесь. Для меня выступать за такой большой клуб, как „Челси“, — это осуществление мечты», — поделился своими эмоциями Кай Хаверц после подписания контракта.

Отметим, что трансфер немецкого полузащитника — второе самое дорогое подписание «Челси» в истории после перехода из «Атлетика» голкипера Кепы Аррисабалаги за 80 млн в евровалюте.

Добавим, что Хаверц стал уже шестым новичком «синих» в нынешнее летнее трансферное окно. Раньше в клуб из Западного Лондона перебрались соотечественник Хаверца супербомбардир Тимо Вернер, опытный бразильский защитник Тьягу Силва, голландский полузащитник Хаким Зиеш, защитник Бен Чилуэлл и его коллега по амплуа француз Маланг Сарр.

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