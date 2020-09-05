Испания – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

В воскресенье, 6 сентября, сборная Украины по футболу проведет на стадионе имени Альфредо Ди Стефано матч второго тура элитного дивизиона Лиги наций против чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы испанцев. Букмекеры в предстоящем поединке видят явными фаворитами хозяев.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча между подопечными Луиса Энрике и Андрея Шевченко, за которой вы сможете следить в этой новости.

Судьи из Франции

Работать на поединке в пригороде Мадрида будет судейская бригада из Франции. Арбитр в поле — 37-летний Бенуа Бастьен, которому будут помогать Хишам Закрани и Фредерик Акетт (четвертый судья — Бенуа Милло).

В прежние годы Бастьен дважды пересекался с нашими командами. В групповом турнире Лиги чемпионов-2017/2018 донецкий «Шахтер» дома обыграл английский «Манчестер Сити» (2:1), а на стадии плей-офф квалификации Лиги Европы-2018/2019 луганская «Заря» дома сыграла вничью с немецким «Лейпцигом» (0:0).

37-летний Бенуа Бастьен

В Мадрид — в том же составе

Во второй половине дня пятницы, 4 сентября, украинская делегация взяла курс на Мадрид, где пройдет матч с «Красной фурией». Наставник «желто-синих» Андрей Шевченко взял в столицу Испании всех 27 футболистов, которые присутствуют в расположении сборной.

Полностью состав национальной команды Украины выглядит так:

вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Реал», Испания), Георгий Бущан («Динамо»);

защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Александр Караваев, Александр Тымчик (оба — «Динамо»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», «Бельгия);

полузащитники — Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — «Динамо»), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин («Ференцварош», Венгрия), Роман Безус («Гент», Бельгия);

нападающие — Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»), Владислав Супряга («Динамо»).

Выбор Луиса Энрике

Главный тренер сборной Испании Луиса Энрике вызвал для подготовки к матчам в Лиге наций 24 футболиста. Причем, для оглашения заявки «Красной фурии» наставник подошел довольно оригинально.

OFICIAL | ¡Estos son los convocados por @LUISENRIQUE21 para los partidos de la UEFA Nations League ante Alemania y Ucrania!



Las mascarillas ya están preparadas y el vestuario listo para recibir a los 24 elegidos.#SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/A4hu4K2NC3 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 20, 2020

Вратар — Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Унаи Симон («Атлетико»).

Защитники — Дани Карвахаль, Серхио Рамос (оба — «Реал»), Хесус Навас, Серхио Регилон (оба — «Севилья»), Эрик Гарсия («Манчестер Сити»), Пау Торрес («Вильярреал»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»).

Полузащитники — Серхио Бускетс («Барселона»), Родри, Ферран Торрес (оба — «Манчестер Сити»), Фабиан Руис («Наполи»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Оскар Родригес, Марко Асенсио (оба — «Реал»), Дани Ольмо (РБ «Лейпциг»).

Нападающие — Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Родриго Морено («Валенсия»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Ансу Фати («Барселона»).

Отметим, что в числе исполнителей, названных Луисом Энрике, шесть новичков: вратарь Унаи Симон, защитник Эрик Гарсия, полузащитники Микель Мерино, Оскар Родригес и Ферран Торрес, а также форвард Ансу Фати.

История противостояния

В своей истории «желто-синие» пять раз встречались с именитым соперником, и не смогли ни разу победить. Один раз наши ребята сыграли вничью с испанцами (в домашнем матче отбора на Евро-2004 — 2:2), еще четыре раза проиграли (в гостевом поединке квалификации Евро-2004 — 1:2, в стартовом матче финального турнира ЧМ-2006 — 0:4, а также в отборе на Евро-2016 — дважды по 0:1).

В противостоянии с Испанией у Украины пока что ни одной победы в пяти матчах

День в истории

Сборная Украины из 266 встреч, проведенных за 28 лет существования, семь раз играла 6 сентября. В 1995-м подопечные Анатолия Конькова в Вильнюсе обыграли Литву — 3:1 (Гусейнов-2, Гусин), в 2003-м команда Леонида Буряка не смогла в Донецке обыграть Северную Ирландию — 0:0, в 2006-м в Киеве сборная под руководством Олега Блохина в Киеве сломила сопротивление Грузии — 3:2 (Шевченко, Ротань, Русол), в 2008-м во Львове подопечные Алексея Михайличенко минимально обыграли Беларусь благодаря реализованному пенальти в компенсированное время — 1:0 (Шевченко), в 2011-м «желто-синие» в Праге потерпели разгромное поражение в спарринге с Чехией — 0:4, в 2013-м команда Михаила Фоменко разгромила во Львове сборную Сан-Марино — 9:0 (Девич, Селезнев, Эдмар, Хачериди-2, Коноплянка, Безус, Федецкий, Ракицкий) и, наконец, в 2018-м подопечные Андрея Шевченко в Угерске-Градиште обыграли Чехию — 2:1 (Коноплянка, Зинченко).

Стадион имени Альфредо Ди Стефано

Арена возведена в 2006 году и рассчитана на шесть тысяч мест. Стадион был назван в честь Альфредо Ди Стефано — двукратного обладателя «Золотого мяча», признанного лучшим футболистом в истории мадридского «Реала». Арена является тренировочной базой «сливочных», также на нем проводит домашние матчи резервная команда «Реала» — «Реал Мадрид Кастилья», выступающая в третьем по силе дивизионе страны.

Шеститысячный стадион имени Альфредо Ди Стефано

Позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Испании в рейтинге ФИФА находится выше «желто-синих». Подопечные Луиса Энрике — на восьмой позиции, команда Андрея Шевченко — на 24-й.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок Испания — Украина.

Фото УАФ, uefa.com

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