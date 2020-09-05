Стало известно, где пройдет бой Ломаченко – Лопес (фото)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, где пройдет объединительный бой в легком весе между обладателем титулов WBA, WBO и WBC украинцем Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), отец и тренер которого Анатолий Николаевич был награжден в День независимости орденом «За заслуги» I степени, и чемпионом IBF американцем Теофимо Лопесом (15 побед, 12 из них — нокаутом).

«Все детали по бою между Ломаченко и Лопесом утверждены. Он пройдет 17 октября в „пузыре“ внутри MGM Grand в Лас-Вегасе. Лопес проводит свой тренировочный лагерь в Нью-Джерси, Ломаченко же начал подготовку в Украине, а затем прилетел в США. Здесь у него есть дом, а также он является обладателем грин-карты, дающей ему вид на жительство в США. Поэтому проблем с тем, чтобы добраться сюда, у Василия не было», — поведал Боб Арум в интервью Fight News.

Отметим, что Ломаченко за предстоящий поединок получит 3,25 млн долларов, в то время как американец — 1,5 млн в американской валюте. При этом объединительный бой находился на грани срыва, поскольку Теофимо был недоволен предложенной ему суммой гонорара.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лопес в очередной раз оскорбил Ломаченко, назвав украинца «стариком».

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