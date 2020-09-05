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Спорт

Легенда «Динамо» Коньков стал отцом в 70 лет (фото)

8:14 6 сентября 2020
Анатолий Коньков с супругой Марией

Легендарный футболист «Динамо», «Шахтера» и сборной Советского Союза Анатолий Коньков стал отцом. В 70 лет! Его 35-летняя супруга Мария выложила фото с ребенком, появившимся на свет в столичном роддоме «Лелека», в Instagram.

«Сегодня мой мир наполнился до краев неведомой ранее любовью. Сашенька, наш милый ребенок 05.09.2020», — написала Мария Конькова.

Напомним, что пара состоит в браке с апреля 2017 года. Тогда же Анатолий и Мария обвенчались в Киево-Печерской лавре.

В составе киевского «Динамо» Анатолий Коньков выиграл Кубок кубков, Суперкубок Европы, Кубок СССР и четырежды чемпионат Советского Союза. В футболке сборной СССР футболист провел 47 поединков и забил 8 мячей, завоевав с командой «серебро» Олимпийских игр-1972 и «бронзу» Олимпиады-1976.

После завершения карьеры Коньков тренировал «Таврию», «Шахтер», «Зенит», «Николаев», «Ворсклу», «Сталь», азербайджанский «Интер», а также сборную Украины. В 2012—2015 годах он возглавлял Федерацию футбола страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у 89-летнего экс-босса Формулы-1 Берни Экклстоуна родился сын.

Фото Instagram

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Легенда «Динамо» Коньков стал отцом в 70 лет (фото)

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