Англия в игре с двумя пенальти и удалениями вырвала победу у Исландии: видеообзоры матчей Лиги наций 5 сентября

В субботу, 5 сентября, прошли заключительные матчи первого тура нового сезона Лиги наций.

Развязка в поединке между Исландией и Англией наступила в заключительные 20 минут игры. Сначала гости остались в меньшинстве после того, как за две желтые карточки поле досрочно покинул Уокер. К слову, это первое удаление для футболиста «Трех львов» за восемь лет — последним был Стивен Джеррард, удаленный в матче с Украиной (1:1) в отборе на ЧМ-2014. Затем арбитр уравнял составы, «наградив» двумя желтыми карточками исландца Ингасона. Наконец, на первой компенсированной минуте Стерлинг открыл счет, реализовав пенальти, но буквально в следующей же атаке исландцы заработали пенальти и получили шанс избежать поражения, который не использовал Бьярнасон, пробив мимо ворот. В другом матче группы бельгийцы без особых проблем справились на выезде с датчанами, сохранив при этом свои ворота «сухими».

Действующие чемпионы Европы сборная Португалии без звездного Роналду, которого на тренировке укусила пчела за палец на ноге, разгромила на своем поле вице-чемпионов мира хорватов. А чемпионы мира французы добыли непростую выездную победу над Швецией благодаря точному удару недавнего финалиста Лиги чемпионов Мбаппе.

Лига наций

Дивизион А

Группа 2

Исландия — Англия — 0:1 (Стерлинг, 90+1, с пенальти). На 90+6-й минуте Бьярнасон (Исландия) не реализовал пенальти. На 70-й минуте удален Уокер (Англия), а на 89-й — Ингасон (Исландия).

Дания — Бельгия — 0:2 (Денайер, 9, Мертенс, 77).

Группа 3

Португалия — Хорватия — 4:1 (Канселу, 41, Жота, 58, Жоау Фелиш, 70, Андре Силва, 90+5 — Петкович, 90+1).

Швеция — Франция — 0:1 (Мбаппе, 41). На 90+5-й минуте Гризманн (Франция) не реализовал пенальти.

Дивизион С

Группа 1

Азербайджан — Люксембург — 1:2 (Шейдаев, 43 — Кривостюк, 48, в свои ворота, Родригес, 72, с пенальти). На 26-й минуте удален Эмрели (Азербайджан).

Кипр — Черногория — 0:2 (Йоветич, 60, 73).

Группа 2

Северная Македония — Армения — 2:1 (Алиоски, 5, с пенальти, Несторовски, 38, с пенальти — Барсегян, 90+4, с пенальти).

Эстония — Грузия — 0:1 (Качарава, 32).

Дивизион D

Группа 1

Гибралтар — Сан-Марино — 1:0 (Торилья, 42).

В воскресенье, 6 сентября, в рамках Лиги наций пройдут следующие матчи: дивизион А, группа 4: Испания — Украина, Швейцария — Германия; дивизион В, группа 3: Венгрия — Россия, Сербия — Турция, группа 4: Уэльс — Болгария, Ирландия — Финляндия; дивизион С, группа 3: Словения — Молдова, Косово — Греция; дивизион D, группа 1: Андорра — Фарерские острова, Мальта — Латвия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Италия не смогла обыграть Боснию и Герцеговину и прервала свою 11-матчевую победную серию.

Фото Twitter сборной Англии

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