Экс-футболист английской премьер-лиги получил три огнестрельные ранения (фото)
Бывший футболист английской премьер-лиги (АПЛ), 40-летний Джермейн Джонсон, в активе которого 73 поединка и 12 мячей в составе сборной Ямайки, получил пулевые ранения у себя на родине, сообщает Jamaicaobserver.
По информации источника, инцидент произошел сразу после закрытия избирательных участков в рамках парламентских выборов в Кингстоне. Джермейн находился в компании мужчины и женщины, когда к ним подъехала машина, из которой началась стрельба.
Все трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В 40-летнего Джонсона, выступающего за местный клуб «Тиволи Гарденс», попали три пули: две в спину и одна в живот. Его состояние стабильное.
Полиция утверждает, что перестрелка связана с продолжающимися в этом районе разборками между бандитскими группировками.
В составе сборной Ямайки Джермейн Джонсон провел 73 матча и забил 12 мячей
В активе Джонсона 12 матчей за «Болтон» в АПЛ. Также на Туманном Альбионе футболист выступал «Олдхэм Атлетик», «Брэдфорд Сити» и «Шеффилд Уэнсдей». Джермейн — лучший ассистент Кубка английской лиги-2007/2008.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 20-летнюю футболистку сборной Ямайки Таранию Кларк зарезали в Кингстоне.
Фото РА39
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter