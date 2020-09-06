Экс-футболист английской премьер-лиги получил три огнестрельные ранения (фото)

Бывший футболист английской премьер-лиги (АПЛ), 40-летний Джермейн Джонсон, в активе которого 73 поединка и 12 мячей в составе сборной Ямайки, получил пулевые ранения у себя на родине, сообщает Jamaicaobserver.

По информации источника, инцидент произошел сразу после закрытия избирательных участков в рамках парламентских выборов в Кингстоне. Джермейн находился в компании мужчины и женщины, когда к ним подъехала машина, из которой началась стрельба.

Все трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В 40-летнего Джонсона, выступающего за местный клуб «Тиволи Гарденс», попали три пули: две в спину и одна в живот. Его состояние стабильное.

Полиция утверждает, что перестрелка связана с продолжающимися в этом районе разборками между бандитскими группировками.

В составе сборной Ямайки Джермейн Джонсон провел 73 матча и забил 12 мячей

В активе Джонсона 12 матчей за «Болтон» в АПЛ. Также на Туманном Альбионе футболист выступал «Олдхэм Атлетик», «Брэдфорд Сити» и «Шеффилд Уэнсдей». Джермейн — лучший ассистент Кубка английской лиги-2007/2008.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 20-летнюю футболистку сборной Ямайки Таранию Кларк зарезали в Кингстоне.

Фото РА

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