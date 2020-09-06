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Спорт

У звездного одноклубника Зинченко родился третий ребенок (фото)

12:03 6 сентября 2020
Кевин де Брюйне с женой и сыном

Один из лидеров «Манчестер Сити» и сборной Бельргии, 29-летний полузащитник Кевин де Брюйне, которого часто путают с игроком сборной Украины Александром Зинченко, третий раз стал отцом. Супруга футболиста Мишель Лакруа подарила футболисту дочь, которой дали имя Сури. Об этом каждый из супругов сообщил в соцсетях.

Кстати, из-за пополнения в семье Кевин де Брюйне пропустил 5 сентября матч Лиги наций, в которой сборная Бельгии увезла победу со стадиона команды Дании (2:0), но уже прибыл в расположение команды перед поединком против Исландии (7 сентября).

Напомним, у пары также есть два сына — 4-летний Мэйсон Милан и Рим, которому полтора года.

Кстати, Кевин и Мишель познакомились еще в 2012 году, когда будущая звезда «МанСити» выступал за бельгийский «Генк». В марте 2016-го у них родился первый сын. В декабре того же года де Брюйне сделал предложение матери своего ребенка под Эйфелевой башней, а летом 2017-го они отгуляли свадьбу в итальянском Сорренто, на побережье Тирренского моря.

Кевин и Мишель с сыновьями

Если де Брюйне не вышел на поле в матче Лиги наций, то полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш второй раз стал отцом через несколько часов после матча с Хорватией (4:1), в котором футболист принял участие.

«6 сентября 2020 года, когда многие подумали, что Бруно Фернандеш не забил, они ошибались! Сегодня, 38 недель и 6 дней назад, я забил один из самых важных голов в своей жизни. Как мне нравится, с дистанции почти в 9 месяцев. С нетерпением жду возможности увидеть, как мяч колыхается в сетке.

Когда игра закончилась, многие из вас уже сказали, что я ушел без гола, но вы ошиблись, потому что, несмотря на финальный свисток, подходило время одного из двух лучших ударов в моей карьере. Правда не обошлось без того, чтобы делегат сперва позвал меня для сдачи теста на допинг. А вот спустя несколько часов мяч вошел или, в данном случае, вышел.

Гонсалу де Пинью Фернандеш решил, что пора его отцу забить второй по важности гол в его жизни! И вот в 00:39 6 сентября моя жена снова сделала нашу жизнь более осмысленной", — написал Бруну Фернандеш в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у 70-летнего легендарного футболиста Анатолия Конькова родился сын.

Фото Instagram

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