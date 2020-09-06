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Спорт

Вратарь «Шахтера» Пятов попал в список самых титулованных футболистов мира XXI века (фото)

14:13 6 сентября 2020
Андрей Пятов

Авторитетный портал Transfermarkt составил рейтинг 50 футболистов, которые завоевали больше всего трофеев в XXI веке. Обращает на себя внимание тот факт, что в нем нашлось место четырем действующим и бывшим игрокам чемпиона Украины «Шахтера».

В частности, нынешний директор донецкого клуба по футболу Дарио Срна с 29 завоеванными титулами расположился на 16-й строчке. Бразилец Фернандиньо, выступающий за «Манчестер Сити», выиграл 28 турниров (19-е место), Андрей Пятов, готовящийся в составе сборной Украины к матчу Лиги наций с Испанией, — 26 (23-е), а Ярослав Ракицкий, со скандалом перебравшийся в российский «Зенит», — 24 (41-е).

Самым титулованным футболистом мира признан экс-защитник «Барселоны» и «ПСЖ» бразилец Дани Алвес, выступающий на родине за «Сан-Паулу» (41 трофей). За ним расположились его экс-одноклубники по «Барсе» испанец Андрес Иньеста (39 титулов), аргентинец Лионель Месси и бразилец Максвелл (оба — по 37).

Бразилец Дани Алвес завоевал за карьеру 41 трофей

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый титулованный футболист мира Дани Алвес поделился с подписчиками смешными фото.

Фото ФК «Шахтер»

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