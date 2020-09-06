Супруга легендарного Тотти сняла целый фильм, как муж пытался выгнать из дома мышь (видео)

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, легендарный футболист Франческо Тотти, который как-то признался, что чуть было не развелся с женой из-за кошки, долго пытался поймать забежавшую в дом мышь. Супруга легенды «Ромы» сняла «операцию» на видео и опубликовала в сторис Instagram в виде фильма.

Мышь проникла в роскошный дом семейства Тотти и была обнаружена кошкой по кличке Паола, которая, тем не менее, предпочла убийству грызуна игру с ним.

В итоге Франческо Тотти, сам того не желая, вместе с 14-летним сыном Кристианом, выступающим за юношескую команду «Ромы», и Паолой стали участниками операции по выдворению мыши из дома.

Модель и телеведущая Илари Блази снимала весь процесс на видео. Более того, жена Императора прикрепила шуточные титры — «сценарист и режиссер Квентин Тарантино» — и наложила фрагмент композиции Дика Дейла Misirlou, которая звучала в начале кинокартины «Криминальное чтиво».

Судя по видео, Франческо Тотти и его сын Кристиан долго пытались швабрами поймать непрошеную гостью, но, как сообщает Football Italia, мышке в конце концов удалось совершить побег.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Франческо Тотти забил гол-шедевр в решающем матче турнира в Риме.

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