27.60 / 27.74 32.46 / 32.81
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Супруга легендарного Тотти сняла целый фильм, как муж пытался выгнать из дома мышь (видео)

20:03 6 сентября 2020
Франческо Тотти ловит мышь

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии, легендарный футболист Франческо Тотти, который как-то признался, что чуть было не развелся с женой из-за кошки, долго пытался поймать забежавшую в дом мышь. Супруга легенды «Ромы» сняла «операцию» на видео и опубликовала в сторис Instagram в виде фильма.

Мышь проникла в роскошный дом семейства Тотти и была обнаружена кошкой по кличке Паола, которая, тем не менее, предпочла убийству грызуна игру с ним.

В итоге Франческо Тотти, сам того не желая, вместе с 14-летним сыном Кристианом, выступающим за юношескую команду «Ромы», и Паолой стали участниками операции по выдворению мыши из дома.

Модель и телеведущая Илари Блази снимала весь процесс на видео. Более того, жена Императора прикрепила шуточные титры — «сценарист и режиссер Квентин Тарантино» — и наложила фрагмент композиции Дика Дейла Misirlou, которая звучала в начале кинокартины «Криминальное чтиво».

Судя по видео, Франческо Тотти и его сын Кристиан долго пытались швабрами поймать непрошеную гостью, но, как сообщает Football Italia, мышке в конце концов удалось совершить побег.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Франческо Тотти забил гол-шедевр в решающем матче турнира в Риме.

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Арестович

Перемирие разрушает "ДНР" и "ЛНР" быстрее, чем война, — Алексей Арестович

погода

Дожди и похолодание: синоптик предупредила о непогоде в ближайшие дни

дана яровая

Нас ждет своя украинская Италия. Повезет тем, кто выживет, — Дана Яровая о школе и коронавирусе

Сборная Украины

Где смотреть онлайн Испания – Украина: расписание трансляций матча Лиги наций

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер