Новака Джоковича дисквалифицировали на US Open (фото, видео)

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, переболевший коронавирусом, дисквалифицирован за агрессивное поведение и досрочно покинул продолжающийся в Нью-Йорке Открытый чемпионат США с общим призовым фондом 53,4 млн долларов.

Инцидент произошел в матче четвертого круга US Open, в котором главный фаворит турнира уступал в первом сете 20-му «сеяному» испанцу Пабло Карреньо-Бусте — 5:6. После проигранной своей подачи Новак со злости зарядил по мячу, попав в женщину-лайнсмена. Теннисист сразу побежал извиняться, но было поздно.

После этого Джокович в течение около 10 минут общался с супервайзером, пытаясь ему объяснить, что направил мяч в судью ненамеренно. Но тщетно. Организаторы турнира приняли решение засчитать сербу техническое поражение и дисквалифицировать с US Open.

«В соответствии со сводом правил «Большого шлема», после умышленного или случайного, но опасного удара по мячу на корте, повлекшего за собой причинение вреда, судья Открытого чемпионата США по теннису отстранил Новака Джоковича от участия в US Open 2020 года.

Из-за дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на Открытом чемпионате США, и в дополнение к другим штрафам потеряет все призовые, заработанные на турнире", — говорится в официальном заявлении Американской теннисной ассоциации.

Кстати, Джокович покинул место проведения US Open, отказавшись от проведения пресс-конференции, за что получит еще один штраф.

А вообще Новак Джокович стал первым за 20 лет теннисистом, получившим дисквалификацию на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. В далеком 2000-м такая же участь на «Ролан Гаррос» постигла австрийца Штефана Коубека, который во время матча против венгра Аттилы Шаволта в сердцах бросил ракетку и попал в мальчика, подающего мячи.

Добавим, что испанец Карреньо-Буста после неожиданного подарка судьбы оспорит путевку в полуфинал с победителем матча между 12-м «сеяным» канадцем Денисом Шаповаловым и седьмой ракеткой турнира бельгийцем Давидом Гоффеном.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Новак Джокович сыграл в теннис сковородкой и пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Фото Twitter ATP

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