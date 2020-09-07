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Спорт

Обидчик сборной Украины Серхио Рамос побил мировой рекорд (видео)

9:18 7 сентября 2020
Серхио Рамос

Капитан сборной Испании Серхио Рамос, два гола которого помогли команде Луиса Энрике разгромить в поединке Лиги наций Украину (4:0), установил новое мировое достижение.

С 23 голами в 172 матчах 34-летний капитан «Реала» отныне лучший бомбардир среди защитников в истории национальных сборных. Обидчик команды Андрея Шевченко обошел знаменитого экс-игрока команды Аргентины Даниэля Пассареллу, в активе которого 22 гола. Отметим, что еще один испанец Фернандо Йерро отметился в футболке национальной сборной 29 раз, но экс-звезда «Реала» нередко играл в полузащите.

Голы Серхио Рамоса в матче Испания — Украина (4:0)

Кроме того, Серхио Рамос занимает четвертое место в списке самых результативных защитников в истории футбола на уровне клубов и сборных (123 мяча). Впереди испанца только нынешний главный тренер «Барселоны» голландец Рональд Куман (253 гола), аргентинец Даниэль Пассарелла (175) и шотландец Грэм Александер (130).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у капитана «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса родился четвертый сын.

Фото Twitter

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