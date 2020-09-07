"Ты че, бл*, попутался?": Ломаченко и Редкач повздорили прямо в церкви (фото)

Украинский боксер Иван Редкач, получивший дисквалификацию за укус соперника, рассказал об очередном инциденте с чемпионом мира в легком дивизионе по версиям WBO, WBA, WBC Franchise Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение).

На своей странице в Instagram Редкач поведал о стычке со знаменитым соотечественником в одной из церквей Соединенных Штатов Америки, куда Ломаченко прибыл для подготовки к намеченному на 17 октября в Лас-Вегасе чемпионскому бою с Теофимо Лопесом. Иван обвинил соотечественника в том, что тот напал на него, обматерил при жене и сыне, да еще вызвал на разборки.

Позже Иван Редкач сообщил, что инцидент с чемпионом мира в церкви Лос-Анджелеса не получил дальнейшего продолжения, поскольку боксеры не встретились на улице.

«Горит Вася перед боем. Ответственность у него большая, вот и сорвался. Психолог не помогает, видимо.

Я вышел на улицу, его не было, стоял Дима Митрофанов (украинский боксер. — Авт.). Сказал ему «пока» и уехал. Мне зачем патриарха ждать?", — написал Иван Редкач в комментариях.

Своим мнением о публикации Редкача в Instagram поделился в комментариях еще один украинский боксер — непобедимый полусредневес Тарас Шелестюк (18 побед, 10 из них — нокаутом), отметивший, что верит в эту информацию, зная характер Ломаченко.

При этом чемпион мира 2011 года и обладатель «бронзы» Олимпиады-2012 Шелестюк отметил, что устраивать разборки при женщинах и детях точно нельзя.

Сам Василий Ломаченко пока никак не отреагировал на словесные нападки Ивана Редкача.

Напомним, что ранее Редкач высмеял Ломаченко за странный «православный» пост в сети, а позже потроллил Василия за пророссийские взгляды и вызвал на бой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Иван Редкач обвинил менеджера Александра Усика в том, что у него есть российский паспорт.

Фото Instagram

364

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter