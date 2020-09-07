Дисквалификация сильнейшего теннисиста мира Новака Джоковича, который накануне во время матча US Open попал мячом в горло женщине-линейному судье, взбудоражила спортивный мир.

Да, многие сходятся во мнении, что серб сделал это не специально, но факт остается фактом. Из-за несдержанности победителя 17 (!) турниров «Большого шлема» женщина пережила шок и заработала синяк, а сам Джокович, переболевший недавно коронавирусом, с позором отправился домой да еще заплатит штраф в размере 260 тысяч долларов.

К сожалению, 37 лет назад похожий случай на корте закончился трагедией. 10 сентября 1983 года будущий шестикратный триумфатор турниров «Большого шлема» 17-летний швед Стефан Эдберг в финале юниорского US Open ударил мячом линейного судью в пах. 60-летний рефери Ричард Вертхайм потерял равновесие, упал и ударился головой о бетонную поверхность. Без сознания он был доставлен в больницу, где через пять дней скончался от кровоизлияния в мозг.

10 сентября 1983 года. 17-летний Стефан Эдберг переживает случившееся на корте US Open

Тогда семья Вертхайм подала в суд на организатора Открытого чемпионата США — Американскую федерацию тенниса — и потребовала 2,25 миллиона долларов. Но суд установил, что попадание по мячу не было прямой причиной смерти Ричарда, уменьшив компенсацию до 165 тысяч долларов (кстати, после того трагического инцидента теннисная ассоциация изменила правило, по которому линейные судьи сидят на стульях).

Понятное дело, что юный швед винил себя в случившемся и был настолько шокирован, что всерьез задумывался об уходе из тенниса. Но, к счастью, его убедили не делать этого, и в итоге Эдберг стал одним из лучших теннисистов мира второй половины 1980-х и начала 1990-х годов. Стефан (кстати, единственный в истории обладатель «Большого шлема» среди юниоров) выиграл за карьеру два Открытых чемпионата Австралии, Уимблдона и Открытых чемпионата США, а в 2014--2015 годах был тренером легендарного Роджера Федерера.

Стефан Эдберг и Роджер Федерер

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Фото USA Todаy Sports, РА



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