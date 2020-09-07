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Спорт

Непобедимый украинский боксер «избил» звезду Голливуда (видео)

15:19 7 сентября 2020
Микки Рурк и Тарас Шелестюк

Чемпион мира среди любителей и бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, украинский боксер-профессионал Тарас Шелестюк (18 побед, 10 из них — нокаутом) провел шуточный спарринг со знаменитым голливудским актером 67-летним Микки Рурком, разместив видео в Instagram.

«Подвигались в ринге с известным голливудским актером Микки Рурком. Если кто не в курсе, то Микки был профессиональным боксером и провел около 10 профи боев и любит этот вид спорта. С уважением, легенда, и благодарю за поддержку!» — написал Тарас Шелестюк.

Отметим, что в свое время номинант на премию «Оскар» серьезно занимался боксом и в 1991--1994 годах провел восемь боев на профессиональном ринге, ни разу при этом не проиграв (четыре победы нокаутом, две — решением судей и две ничьи). И если за свой первый бой Рурк получил гонорар всего в 250 долларов, то затем заработал около 1 миллиона и даже попал на обложку журнала World Boxing Magazine.

Правда, многочисленные травмы (четыре сотрясения мозга, раздробленная скула, пять раз сломанный нос, в шести местах сломанная рука, потеря чувствительности в пальцах и длительное нарушение координации) вынудили Микки Рурка завязать с профессиональным боксом. Хотя, по словам самого американца, он остановился в трех-четырех боях от поединка за титул чемпиона мира.

Видео одного из боев Микки Рурка на профиринге

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Тарас Шелестюк прокомментировал инцидент между Василием Ломаченко и Иваном Редкачем в одной из церквей США.

Фото Instagram

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