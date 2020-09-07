Сборная Англии, стартовавшая в Лиге наций тяжелой победой над исландцами, отправится вечером 7 сентября из Рейкьявика в Копенгаген на игру с Данией без двух молодых футболистов — 18-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда и 20-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Филипа Фодена. Восходящие звезды английского футбола улетят на родину отдельно и будут наказаны за злостное нарушение правил карантина, сообщает Daily Mail.

По информации издания, игроки, дебютировавшие в национальной команде как раз 5 сентября, привели в отель в Рейкьявике девушек, тем самым нарушив строгий протокол, предусмотренный УЕФА в рамках борьбы с коронавирусом.

Исландское издание dv.is опубликовало информацию о том, что две девушки посетили отель сборной Англии в воскресенье, 6 сентября. Свой визит к игрокам девушки фиксировали в Snapchat.

Они такие выложили короткое видео из комнаты Гринвуда и Фодена, добавив, что общались с парнями несколько дней.

Журналисты dv. is связалось с девушками-исландками, но они отказались раскрывать подробности общения с футболистами сборной Англии. «Мы не хотим это обсуждать и не хотим, чтобы у них были проблемы. Единственное, что я могу сказать, так это то, что я была на связи с одним из них в течение нескольких дней. Но, как именно, не скажу. Честно говоря, мы понятия не имели о существующих у них правилах. К тому же они ни разу не сказали, что мы не можем фотографировать», — сказала одна из девушек.

К слову, если Гринвуд (кстати, самый молодой автор гола «МЮ» в еврокубках) в мае расстался со своей девушкой — моделью Харриет Робсон, то одноклубник Александра Зинченко Фоден состоит в длительных отношениях со своей возлюбленной Ребеккой Кук. В феврале прошлого года у них родился сын. Филип часто выставляет фото с малышом в соцсетях.

Филип Фоден с сыном

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Англии Гарри Магуайр попал в громкий скандал во время отдыха в Греции.

Фото Twitter England, Instagram

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