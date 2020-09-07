Компьютерные «стрелялки» официально признали в Украине видом спорта

В Украине киберспорт официально признали видом спорта. Ранее были заявлены планы сделать в центре Киева уникальный киберспортивный отель.

Как сообщил в своем Facebook заместитель министра цифрой трансформации Александр Борняков, решение приняла комиссия по признанию вида спорта в Украине.

«Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт — это уже давно не просто „стрелялки“, а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 миллионов человек, среди которых и миллионы украинцев», — написал Борняков.

Он отметил, что эта индустрия уже давно превратилась в бизнес, который может пополнять бюджет страны, и подчеркнул высокий уровень украинских игроков, которые регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру.

Ранее в ООН поступила жалоба на украинскую компьютерную игру.

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