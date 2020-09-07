Матч «Шахтера» в УПЛ перенесен из-за вспышки коронавируса

Поединок второго тура чемпионата Украины по футболу между «Рухом и «Шахтером», который должен был состояться на «Арене Львов», в субботу, 12 сентября, перенесен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе. Встреча между чемпионом страны и новичком премьер-лиги состоится 23 сентября, сообщает официальный сайт УПЛ.

«Сначала коронавирус диагностировали у двух футболистов, — цитирует доктора „Руха“ Михаила Процива официальный сайт клуба. — У этих игроков на протяжении двух дней была повышенная температура. В четверг, 3 сентября, все футболисты, тренерский штаб и персонал „Руха“ снова сдали ПЛР-тесты. По их результатам COVID-19 обнаружили еще у трех игроков и одного медработника клуба. Все инфицированные прошли обследование с помощью дополнительных инструментальных методов, им провели компьютерную топографию легких. Через пять дней после исчезновения последних проявлений коронавируса заболевшие снова пройдут тестирование на наличие COVID-19».

Напомним, что в первом туре чемпионата Украины «Шахтер» победил «Колос» (3:1), а львовяне были разгромлены на поле «Ворсклы» (2:5).

Второй тур УПЛ стартует в пятницу, 11 сентября, поединком без зрителей на столичном «Олимпийском» «Динамо» — «Десна».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба заразился коронавирусом.

Фото ФК «Шахтер»

122

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter