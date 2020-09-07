В понедельник, 7 сентября, на футбольных полях Европы в трех дивизионах Лиги наций состоялись восемь поединков второго тура, в семи из которых успех праздновали… гости (еще в одном матче хозяева отыгрались на 90+1-й минуте).

Напомним, что только за участие в турнире все 55 сборных получат гарантированные выплаты от УЕФА: команды дивизиона А (там, напомним, играет Украина) — 2,25 млн евро, дивизиона В — 1,5 млн, дивизиона С — 1,125 млн и дивизиона D — 0,75 млн. Такие же суммы причитаются дополнительно победителям всех групп в каждой из лиг.

Что же касается «финала четырех», в котором за главный трофей сразятся сильнейшие команды групп дивизиона А, то за победу в Лиге наций полагается 6 млн евро, за второе место — 4,5 млн, за третье — 3,5 млн и за четвертое — 2,5 млн.

Дивизион А

Группа 1

Босния и Герцеговина — Польша — 1:2 (Хайрадинович, 24, с пенальти — Глик, 45, Гросицки, 67).

Нидерланды — Италия — 0:1 (Барелла, 45+1).

Соперник сборной Украины в группе Евро-2020 команда Нидерландов, оставшаяся без главного тренера Рональда Кумана, не смогла вслед за поляками обыграть в группе Италию. Более того, «оранжевые» прервали на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме свою серию из семи поединков без поражений.

Положение команд: 1. Италия — 4; 2. Нидерланды — 3; 3. Польша — 3; 4. Босния и Герцеговина — 1.

Дивизион В

Группа 1

Северная Ирландия — Норвегия — 1:5 (Макнейр, 6 — Эль-Юнусси, 2, Холанд, 7, 58, Серлот, 19, 47).

Австрия — Румыния — 2:3 (Баумгартнер, 17, Онисиво, 81 — Алибек, 3, Григоре, 52, Максим, 70).

Положение команд: 1. Румыния — 4; 2. Норвегия — 3; 3. Австрия — 3; 4. Северная Ирландия — 1.

Группа 2

Израиль — Словакия — 1:1 (Эльмкис, 90+1 — Дюриш, 14).

Чехия — Шотландия — 1:2 (Пешек, 12 — Дайкс, 27, Кристи, 52, с пенальти).

Матч в Оломоуце находился под угрозой срыва. После того, как положительные тесты на COVID-19 сдали два члена команды (у всех футболистов при этом были отрицательные результаты), Футбольная ассоциации Чехии выступила с заявлением. Дескать, национальная команда не сыграет со сборной Шотландии 7 сентября из-за сложившейся ситуации.

Однако позже после переговоров с УЕФА боссы чешского футбола заявили, что матч все-таки состоится, как и было запланировано. При этом сборной Чехии будет состоять… полностью из новых футболистов и сотрудников. В итоге никто из членов команды, обыгравшей 4 сентября Словакию — 3:1, к игре с шотландцами допущен не был.

Честь страны доверили отстаивать наспех собранной команде из 24 футболистов, 22 из которых никогда не играли в сборной Чехии (только 36-летний защитник Роман Губник и 30-летний форвард Станислав Тецл ранее приглашались в национальную дружину). А руководить действиями хозяев поля в матче против Шотландии доверили наставнику команды Чехии U-18 Давиду Голубеку.

И хозяева поля даже в «пожарном» составе повели в счете, но в итоге более высокий класс футболистов сборной Шотландии все же сказался.

Положение команд: 1. Шотландия — 4; 2. Чехия — 3; 3. Израиль — 2; 4. Словакия — 1.

Дивизион 3

Группа 4

Казахстан — Беларусь — 1:2 (Аймбетов, 62 — Бордачев, 53, Лисакович, 86).

Албания — Литва — 0:1 (Казлаускас, 51). На 87-й минуте у албанцев удален Хюсай.

Положение команд: 1. Казахстан — 3; 2. Албания — 3; 3. Беларусь — 3; 4. Литва — 3.

Во вторник, 8 сентября, в Лиге наций сыграют: дивизион А, группа 2: Дания — Англия, Бельгия — Исландия; группа 3: Швеция — Португалия, Франция — Хорватия; дивизион С, группа 1: Люксембург — Черногория, Кипр — Азербайджан; группа 2: Армения — Эстония, Грузия — Северная Македония; дивизион D, группа 2: Сан-Марино — Лихтенштейн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины потерпела в Мадриде самое крупное поражение под началом Андрея Шевченко.

Фото isport.blesk.cz

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