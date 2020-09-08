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Спорт

Лучший молодой футболист ЧМ-2018 заразился коронавирусом (видео)

9:00 8 сентября 2020
Килиан Мбаппе

21-летний нападающий Килиан Мбаппе, перед финалом Лиги чемпионов против «Баварии» записавший послание больному раком ребенку, сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает Get French Football News, футболист покинул расположение сборной Франции и не примет участие в матче Лиги наций против Хорватии, который состоится 8 сентября на «Стад де Франс». Отмечается, что болезнь у лучшего молодого футболиста ЧМ-2018 проходит без симптомов и находится на самоизоляции, из-за чего вынужден будет пропустить несколько матчей за «ПСЖ» в чемпионате Франции.

Напомним, что гол именно Мбаппе принес «трехцветным» победу в стартовом поединке Лиги наций против Швеции (1:0). Этот забитый мяч стал для него уже 14-м в составе национальной команды (в 35 матчах).

Отметим, что это уже второй случай заражения COVID-19 в расположении чемпионов мира. Ранее стало известно о положительном тесте у полузащитника Поля Погба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч «Шахтера» в УПЛ перенесен из-за вспышки коронавируса в стане соперника.

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