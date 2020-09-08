Она снова сказала «Да!»: Роналду второй раз сделал предложение Джорджине Родригес (фото, видео)

35-летний португальский футболист Криштиану Роналду все никак не расстанется с холостяцкой жизнью. В ноябре 2019-го пятикратный обладатель «Золотого мяча», казалось, уже готов был к ответственному шагу, сделав предложение своей девушке Джорджине Родригес, но дата свадьбы так и не была назначена и торжество было отложено.

Впрочем, мать дочери футболиста (напомним, еще трое детей Криштиану родили суррогатные матери) упорно идет к своей цели и добивается от возлюбленного свадьбы. По информации португальского журналиста, близкого к окружению Роналду, Родригес организовала вечеринку, на которую пригласила близких друзей. «Увидев, насколько все хорошо было организовано, Криштиану в порыве эмоций предложил Джорджине выйти за него замуж, и она ответила «Да!» — рассказал журналист в интервью телевизионной программе Socialité, выходящей на португальском телевидении.

При этом отмечается, что на вечеринке не присутствовали члены семей футболиста и его невесты. Будет организовано отдельное мероприятие, на которое будут приглашены родные и близкие молодоженов.

Также журналист поведал, что 35-летний Роналду уже задумывается о завершении карьеры. В частности, футболист купил участок земли на родной Мадейре почти за 10 млн долларов. Джорджина каждый месяц наведывается, чтобы контролировать строительство дома (его стоимость оценивается в 23,5 млн в американской валюте), куда большое семейство Роналду переедет, когда Криштиану решит повесить бутсы на гвоздь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду стал автором лучшего гола сезона в Лиге чемпионов, но при этом впервые за 10 лет не попал в символическую сборную турнира.

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