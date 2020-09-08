Майк Тайсон назвал Ломаченко своим любимым боксером (фото)

За выступлениями чемпиона мира по версиям WBO, WBO и WBC в легкой весовой категории украинца Василия Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) внимательно следят не только его соотечественники, но и легенды мира бокса.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон, не так давно отвесивший комплимент уроженцу Белгород-Днестровского, на этот раз включил Василия в список своих любимых боксеров современности.

«За Ломаченко интересно наблюдать. Дэвин Хэйни хорош, Шакур Стивенсон тоже хорош. Тот парень из Балтимора, Джервонта Дэвис, тоже в порядке, Эррол Спенс по-настоящему хорош, Теренс Кроуфорд. Есть много хороших бойцов. Вот тот малыш Райан Гарсия — очень крутой парень!» — приводятся слова 54-летнего «Железного Майка» на странице ESPN Ringside в Instagram.

Напомним, что свой следующий бой Ломаченко проведет 17 октября в «пузыре» внутри MGM Grand в Лас-Вегасе против американца Теофимо Лопеса. Ради того, чтобы этот поединок состоялся, украинец пожертвовал частью своего гонорара в пользу соперника.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко и Редкач повздорили в церкви в США.

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