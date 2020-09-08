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Спорт

Поборовший рак обладатель Кубка чемпионов вылечился от коронавируса

16:11 8 сентября 2020
Синиша Михайлович

51-летний сербский специалист Синиша Михайлович, который за девять дней работы в португальском «Спортинге» заработал 3 млн евро, вылечился от коронавируса.

Проведя две недели в самоизоляции с отсутствием каких-либо симптомов болезни, экс-футболист «Црвены Звезды», с которой выиграл Кубок чемпионов в 1991-м, а также итальянских «Ромы», «Лацио» и «Интера» сдал два отрицательных теста на COVID-19. Уже в ближайшие дни тренер сможет вернуться к работе с «Болоньей», которую возглавляет с января 2019-го.

Напомним, что с июля прошлого года серб боролся с раком крови (лейкемией). Несмотря на курсы химиотерапии, Михайлович продолжал руководить командой. А в ноябре того же года болезнь отступила. «Лечение прошло успешно. Характер помог Синише выиграть это сражение. Мы проделали настоящую командную работу. Должно пройти какое-то время, чтобы понять, ушла ли болезнь насовсем, но сейчас мы довольны лечением. Мы должны быть осторожны, возвращение к нормальному режиму пройдет постепенно», — отметила тогда лечащий врач серба Франческа Бонифаци.

Добавим, что за свою карьеру Михайлович становился чемпионом Югославии и Италии (по одному разу с «Лацио» и «Интером»), а также стал победителем Кубка обладателей Кубков и Суперкубка УЕФА. А вот на тренерском поприще известный серб пока похвастаться трофеями не может.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первая ракетка мира серб Новак Джокович вылечился от коронавируса.

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