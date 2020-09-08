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Спорт

Украинская «молодежка» добыла победу в Финляндии в отборе на чемпионат Европы

21:01 8 сентября 2020
Молодежная сборная Украины

Во вторник, 8 сентября, молодежная сборная Украины провела отборочный матч Евро-2021 (U-21). Команда Руслана Ротаня, едва не отобрав очки на выезде у лидера группы Дании, проводила в Хельсинки на Олимпийском стадионе гостевой поединок с Финляндией.

Финляндия U-21 — Украина U-21 — 0:2

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак (Корниенко, 63, Булеца, Бондаренко, Батагов (Чех, 88), Лунев (Цитаишвили, 63), Топалов (Назаренко, 63), Сикан (Кащук, 90+3).

Голы: Конопля (22), Сикан (45+2).

В сентябре прошлого года «желто-синие» неожиданно уступили северянам в домашнем матче (0:2), а теперь взяли убедительный реванш с тем же счетом. Причем оба гола наши ребята забили еще до перерыва — сначала Конопля удачно сыграл на добивании после того, как голкипер парировал удар Лунева, а перед тем, как отправиться в раздевалку, Сикан удачно замкнул прострел Дубинчака.

Во втором тайме хозяевам удалось выровнять ход игры, но с результативными ударами у финнов не сложилось. В итоге, уверенная победа наших ребят, благодаря которой «желто-синие» поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

В других матчах группы 8 были зафиксированы такие результаты: Мальта — Румыния — 0:3, Северная Ирландия — Дания — 0:1.

Положение команд: 1. Дания — 19 очков (7 матчей), 2. Румыния — 16 (7), 3. Украина — 7 (6), 4. Финляндия — 7 (7), 5. Северная Ирландия — 6 (7), 6. Мальта — 1 (6).

В следующем туре 9 октября будут сыграны такие матчи: Украина — Румыния, Мальта — Дания, Северная Ирландия — Финляндия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что национальная сборная Украины в матче с Испанией повторила самое крупное поражение в своей истории.

Фото УАФ

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