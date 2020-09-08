Роналду первым из европейцев забил 100 мячей за сборную: видеообзоры матчей Лиги наций 8 сентября

Во вторник, 8 сентября, на футбольных полях Европы завершилась программа второго тура нового сезона Лиги наций.

Дивизион А

Группа 2

Бельгия — Исландия — 5:1 (Витцель, 13, Батшуайи, 17, 69, Мертенс, 50, Доку, 80 — Фридйонссон, 11).

Для защитника «красных дьяволов» Тоби Алдервейрелда матч с островитянами стал сотым в футболке национальной сборной. Партнеры поздравили товарища уверенной победой.

Дания — Англия — 0:0.

Положение команд: 1. Бельгия — 6; 2. Англия — 4; 3. Дания — 1; 4. Исландия — 0.

Группа 3

Швеция — Португалия — 0:2 (Роналду, 45+1, 72). На 44-й минуте удален Свенссон (Швеция).

Первый гол Криштиану Роналду вошел в историю, поскольку стал для пятикратного обладателя «Золотого мяча» сотым в составе сборной. Таким образом Роналду стал первым в Европе, кому покорился рубеж в сотню результативных ударов за свою национальную команду. Теперь цель португальца побить мировой рекорд, который принадлежит легендарному иранцу Али Даеи, — на его счету 109 голов за сборную.

Франция — Хорватия — 4:2 (Гризманн, 43, Ливакович, 45+1, в свои ворота, Упамекано, 65, Жиру, 77, с пенальти — Ловрен, 17, Брекало, 55).

Французы и хорваты повторили счет финала ЧМ-2018, состоявшегося два года назад в России. Причем по ходу игры действующие чемпионы мира уступали в счете, но все же смогли склонить чашу весов в свою пользу.

Добавим, что на 63-й минуте на замену вышел дебютант «трехцветных» полузащитник Эдуардо Камавинга из «Ренна». В 17 лет и 10 месяцев он стал самым молодым футболистом, выступавших за сборную Франции, за 106 лет. Младше Камавинги за «Ле Бле» играли только Жюльен Вербруже в 1906-м (16 лет и 10 месяцев) и Морис Гастигер в 1914-м (17 лет и 4 месяца).

Положение команд: 1. Португалия — 6; 2. Франция — 6; 3. Швеция — 0; 4. Хорватия — 0.

Дивизион С

Группа 1

Люксембург — Черногория — 0:1 (Бечирай, 90+3, с пенальти). На 85-й минуте удален Мартинс (Люксембург).

Кипр — Азербайджан — 0:1 (Медведев, 29).

Положение команд: 1. Черногория — 6; 2. Люксембург — 3; 3. Азербайджан — 3; 4. Кипр — 0.

Группа 2

Грузия — Северная Македония — 1:1 (Окриашвили, 13, с пенальти — Ристовски, 33). На 64-й минуте удален Муслиу (Северная Македония).

Армения — Эстония — 2:0 (Карапетян, 43, Ангуло, 65).

Положение команд: 1. Северная Македония — 4; 2. Грузия — 4; 3. Армения — 3; 4. Эстония — 0.

Дивизион D

Группа 2

Сан-Марино — Лихтенштейн — 0:2 (Хаслер, 3, Фрик, 14).

Положение команд: 1. Лихтенштейн — 3; 2. Гибралтар — 3; 3. Сан-Марино — 0.

Следующие матчи Лиги наций пройдут 10 октября: дивизион А, группа 4: Украина — Германия, Испания — Швейцария; дивизион С, группа 1: Люксембург — Кипр, Черногория — Азербайджан; дивизион D, группа 1: Фарерские острова — Латвия, Андорра — Мальта, группа 2: Лихтенштейн — Гибралтар.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны подробности «загула» футболистов сборной Англии Фила Фодена и Мейсона Гринвуда, результатом которого стало изгнание игроков из расположения национальной команды.

Фото УЕФА

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