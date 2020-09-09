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Спорт

Три красавицы-украинки заняли весь пьедестал на престижном турнире (фото)

8:59 9 сентября 2020
Геращенко, Магучих и Левченко

Триумфом украинских спортсменок завершились соревнования в секторе по прыжкам в высоту на престижном легкоатлетическом турнире в немецком Дессау.

Нашим соотечественницам — Юлие Левченко, Ярославе Магучих и Ирине Геращенко — удалось оккупировать пьедестал. При этом Левченко и Магучих показали одинаковый результат (1,96 м), взяв высоту с первой попытки и улучшив рекорд турнира на четыре сантиметра, но в итоговом протоколе Юлия оказалась выше, поскольку использовала меньше попыток на предыдущих высотах. Третье же место досталось Геращенко (1,90 м).

Также взошла на пьедестал в секторе по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук. Украинка в лучшей попытке прыгнула на 6,85 м, чего хватило для завоевания «серебра», «золото» же досталось немке Малайке Михамбо (7,03 м).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Магучих и Бех-Романчук триумфовали на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.

Фото Prosport

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