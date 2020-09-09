Где смотреть онлайн «Динамо» — «Десна»: расписание трансляций матчей 2-го тура УПЛ

В пятницу, 11 сентября, матчем без зрителей на столичном «Олимпийском» между обладателем Суперкубка Украины киевским «Динамо» и черниговской «Десной» (арбитр — Игорь Пасхал из Херсона, рефери VAR — Екатерина Монзуль из Харькова) стартует программа 2-го тура чемпионата Украины по футболу.

Поединок состоится раньше остальных встреч тура, поскольку команде Мирче Луческу во вторник, 15 сентября (в 20:00), на этой же арене предстоит матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против АЗ из Нидерландов (арбитр — Орель Гринфельд из Израиля).

Отметим, что в прошлом сезоне динамовцы выиграли у «Десны» лишь один из четырех поединков УПЛ. Сначала команда из Чернигова увезла победу с «Олимпийского» (2:1), затем уступила киевлянам дома (0:1), в последнем перед карантином матче ушла от поражения в столице (1:1) и, наконец, после возобновления состязаний вырвала три очка на стадионе имени Юрия Гагарина (3:2).

Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение хозяевам поля. К примеру, контора «Фаворит спорт» ставки на победу «Динамо» принимает с коэффициентом 1,43, на ничью — 4,85, на выигрыш «Десны» — 6,90.

К сожалению, один из поединков 2-го тура «Рух» — «Шахтер» перенесен с 12 на 23 сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе (напомним, что по этой же причине в 1-м туре не состоялся матч «Львов» — «Минай»).

Кроме того, отметим, что «Колос» проведет свой дебютный поединок УПЛ на новом стадионе в Коваливке (на игре будет работать система VAR), а встречу «Минай» — «Александрия» смогут посетить болельщики. Правда, из-за карантинных ограничений зрителям разрешено заполнить не более 25 процентов вместимости 12-тысячного стадиона «Авангард» в Ужгороде.

Чемпионат Украины. 2-й тур

11 сентября (пятница)

«Динамо» — «Десна» 19:00 «2+2»

12 сентября (суббота)

«Днепр-1» — «Олимпик» 14:00 УНИАН

«Колос» — «Львов» 17:00 «Футбол 2»

13 сентября (воскресенье)

«Минай» — «Александрия» 14:00 «Футбол 1»

«Заря» — «Мариуполь» 17:00 УНИАН

«Ворскла» — «Ингулец» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Ворскла» — 3 очка (1 матч);

2. «Динамо» — 3 (1);

3. «Александрия» — 3 (1);

4. «Десна» — 3 (1);

5. «Шахтер» — 3 (1);

6. «Днепр-1» — 1 (1);

7. «Ингулец» — 1 (1);

8. «Львов» — 0 (0);

9. «Минай» — 0 (0);

10. «Заря» — 0 (1);

11. «Колос» — 0 (1);

12. «Рух» — 0 (1);

13. «Мариуполь» — 0 (1);

14. «Олимпик» — 0 (1).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» победило «Колос» в спарринге на новом стадионе в Коваливке.

Фото ФК «Динамо»

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