Первый после карантина: в Украине разрешили пустить зрителей на матч премьер-лиги

На матче 2-го тура чемпионата украинской премьер-лиги между «Минаем» и «Александрией», который пройдет 13 сентября в Ужгороде, впервые после длительного карантина, вызванного пандемией коронавируса, смогут присутствовать зрители на трибунах.

Согласно разработанного Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и УПЛ «Временного протокола для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях карантина», а также исходя из общей ситуации по заболеваемости на COVID-19 в Закарпатской области и Ужгороде в частности, клубу-хозяину разрешено заполнить трибуны стадиона «Авангард», способном вместить 12 тысяч зрителей, не более чем на 25% - то есть, максимум 3 тысячи болельщиков будут допущены на стадион.

Зрителей будут пускать с обязательством соблюдать на разрешенных местах требования карантинного режима и противоэпидемических мероприятий. Между болельщиками должна сохраняться дистанция, а вход на стадион будет разрешен только в масках.

Отметим, что новичок премьер-лиги «Минай» из одноименного села в Закарпатской области пропустил первый тур, поскольку в стане соперника, «Львова», положительные тесты на COVID-19 сдали пять футболистов и тренер вратарей.

Напомним, что последний раз матчи высшего отечественного дивизиона проводились со зрителями 8 марта, еще до введения карантина по стране. Затем частичный допуск болельщиков на трибуны был разрешен на поединки плей-офф за право играть в премьер-лиге, а в нынешнем сезоне — на матчи низших дивизионов (первой и второй лиг), а также предварительных стадий Кубка Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч «Рух» — «Шахтер» перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде.

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