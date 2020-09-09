«Съест свои слова»: Ломаченко резко ответил на оскорбления Лопеса

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC Franchise в легком весе украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), которого легендарный Майк Тайсон назвал одним из своих любимых боксеров, отреагировал на многочисленные оскорбления в свой адрес со стороны будущего соперника по объединительному бою обладателя пояса IBF американца Теофимо Лопеса (15 побед, 12 из них — нокаутом).

После того, как промоутерская компания Top Rank окончательно утвердила, что бой пройдет 17 октября в «пузыре» MGM Grand в Лас-Вегасе, наш соотечественник наконец нарушил свое длительное молчание, несмотря на сыпавшиеся многочисленные оскорбления из лагеря американца.

«Лопес может говорить все, что хочет. Он хорош в разговорах. Он ничего не сделал, но называет мое имя последние два года. Хорошо для Теофимо. Он съест мои удары и свои слова. Я буду лучше, четыре пояса уедут со мной домой», — показал свой настрой Василий Ломаченко в интервью пресс-службе Top Rank.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко отдал Лопесу часть своего гонорара за будущий объединительный поединок.

Фото fighter. camp

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