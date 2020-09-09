Скандальный форвард «Реала» второй раз стал отцом (фото)

Сербский нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, в середине августа сделавший предложение своей беременной подруге Софии Милошевич, второй раз стал отцом.

Как сообщает издание Kurir, модель родила футболисту сына. Малыш появился на свет в одном из роддомов Мадрида. Радостным событием Лука поделился на своей странице в Instagram.

Отметим, что у Йовича подрастает полуторагодовалый сын Давид. Первого ребенка спортсмену родила Анжела Маниташевич, брак с которой распался в прошлом году.

Лука Йович с сыном Давидом

Напомним, что серб после перехода из немецкого «Айнтрахта» в «Реал» за 60 млн евро, раз за разом попадает в скандальные ситуации. Так, к примеру, отправившись во время карантина на родину, Лука упал со стены и сломал лодыжку, а затем, будучи в гипсе, устроил гулянку с друзьями, несмотря на правила строго карантина.

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