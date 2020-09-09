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Спорт

Украинский клуб снялся с чемпионата, не сыграв ни одного матча в сезоне: что известно

17:48 9 сентября 2020
Футбольный клуб Калуш

ФК «Калуш», выступавший последние два сезоне во второй украинской лиге, направил в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) официальное письмо, в котором уведомил проводящую организацию о снятии с чемпионата. Напомним, в конце прошлого сезона из премьер-лиги был исключен ФК «Карпаты».

Еще в июне наставник команды Степан Матвиив рассказал о финансовых задолженностях перед футболистами, но на тот момент они не были критичными. Правда, чуть позже все футболисты команды получили статус свободных агентов.

При этом «Калуш» заявился для участия в чемпионате второй лиги сезона-2020/2021 (по итогам досрочно завершенного сезона-2019/2020 команда заняла пятое место в группе «А»), но не явился в Дунаевцы, что в Хмельницкой области, на матч 1-го тура против местного «Эпицентра». Не планирует команда из Ивано-Франковской области выходить и на домашний поединок 2-го тура против львовских «Карпат». Согласно регламенту соревнований, за две неявки на календарные матчи команда снимается с турнира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в матче Кубка Украины за клуб второй лиги «Реал-Фарма» сыграл 54-летний футболист.

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