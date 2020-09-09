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Спорт

Самая сексуальная боец UFC заразилась коронавирусом (фото, видео)

19:21 9 сентября 2020
Пейдж Ванзант с мужем

26-летняя профессиональная боец UFC американка Пейдж Ванзант, которая является обладательницей неофициального статуса самой сексуальной спортсменки промоушена, сообщила, что заболела коронавирусом.

Неутешительной новостью девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram, которых у нее 2,7 млн человек. «Что ж — мы больны. Остин (муж спортсменки — также боец смешанных единоборств Остин Вандерфорд. — Авт.) начал болеть, и тест оказался положительным. На следующий день я начала болеть, и в последние несколько дней мое состояние ухудшалось. Сегодня чувствую себя совершенно ужасно. У меня температура 38.9 и масса других симптомов», — не скрывала досады Ванзант.

Добавим, что кроме выступлений в октагоне (на счету американки 8 побед и 5 поражений в профессиональной карьере), девушка любит порадовать своих подписчиков «обнаженным креативом», причем нередко ей в этом помогает и любимый супруг.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный Усэйн Болт заразился коронавирусом, устроив шумную вечеринку по случаю своего дня рождения.

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