В тренде: Усик создал аккаунт в TikTok и снял первое танцевальное видео

Супертяжеловес Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), включенный популярным сайтом Boxing News в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, поддался мировым трендам и завел собственный аккаунт в популярном сервисе для создания коротких шуточных видео TikTok.

Наш непобедимый соотечественник, готовящийся к поединку с британцем Дереком Чисорой, сразу же порадовал своих подписчиков, записав видео со своими танцами (а также сына своего тренера Сергея Лапина — Даниэля) под ритмичную песню «Были танцы» в исполнении Bianka & Artur Babich.

Напомним, что бой между Усиком и Чисорой, который из-за коронавируса дважды переносился, состоится 31 октября. Место пока неизвестно, но, предположительно, один из самых ожидаемых поединков года пройдет в так называемом «Бойцовском саду» в пригороде Лондона.

Напомним, что Усик «зажег» в танце с Олей Поляковой в рамках Всеукраинской школы онлайн.

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