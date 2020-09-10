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Спорт

УЕФА отменил жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы в Афинах

9:01 10 сентября 2020
Кубок Лиги чемпионов

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести намеченные ранее в столице Греции на 1 и 2 октября жеребьевки групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также церемонию награждения лучших игроков и тренеров сезона-2019/2020 из столицы Греции в штаб-квартиру организации в швейцарском Ньоне.

«Несмотря на эффективные действия греческих властей по сдерживанию COVID-19, все стороны согласились, что общественное здоровье важнее всего, а в нынешних условиях невозможно было бы организовать в Афинах мероприятие такого масштаба с приездом гостей, не нарушив ограничения на проведение мероприятий в помещениях.

Жеребьевки и награждения пройдут в штаб-квартире УЕФА при закрытых дверях — без представителей клубов и прессы, но с обладателями наград. Церемонии будут транслироваться в прямом эфире по всему миру", — говорится в заявлении на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что два украинских клуба напрямую пробились в групповой турнир еврокубков. Донецкий «Шахтер» сыграет в Лиге чемпионов (жеребьевка — 1 октября, 19:00), а луганская «Заря» — в Лиге Европы (2 октября, 14:00). Еще три полпреда УПЛ — киевское «Динамо», а также «Колос» из Коваливки и черниговская «Десна» — предпримут попытки пробиться в основной раунд еврокубков через квалификацию. Команда Мирчи Луческу вступит в борьбу 15 сентября, подопечные Руслана Костышина — 17-го, а парни Александра Рябоконя — 24-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду впервые с 2010 года не включили в символическую сборную Лиги чемпионов.

Фото uefa.com

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