Украинская чемпионка Европы рассталась с бойфрендом-немцем (фото, видео)

Трехкратная чемпионка Европы по карате Анжелика Терлюга, которая завоевала для Украины первую лицензию на Олимпийские игры в Токио, рассказала, что во время карантина рассталась со свои парнем — немецким каратистом Ноа Бичем, с которым встречалась три с половиной года.

«Почему разошлась с немцем? Карантин. Коронавирус убил наши отношения. С ним случилась какая-то психологическая атака, помутнение рассудка.

Было ли мне неприятно и обидно из-за того, что так все получилось? Да. Но я не страдала. Мы были вместе где-то 3,5 года», — рассказала Анжелика Терлюга в интервью Youtube-каналу «ОТДУШИВДУШУ».

Анжелика и ее бывший парень — немецкий каратист Ноа Бич

Также 28-летняя одесситка откровенно поведала о своих романах, объяснила, почему девушки ходят в дамскую комнату парами, не смущаясь, ответила на пикантный вопрос «Что у тебя лучше — сиськи или попа?», спародировала крики Марии Шараповой и со знанием дела порассуждала о творчестве Микеланджело.

Анжелика Терлюга

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинку Анжелику Терлюгу признали лучшей каратисткой мира.

Фото Instagram

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