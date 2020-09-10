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Спорт

Четырехкратный чемпион мира, дающий своим болидам женские имена, сменил команду Формулы-1 (фото, видео)

13:05 10 сентября 2020
Себастьян Феттель

Четырехкратный триумфатор Формулы-1, 33-летний немец Себастьян Феттель, не сумевший 6 сентября завершить Гран-при Италии из-за отказа тормозов, в сезоне 2021 года будет выступать за британскую команду «Астон Мартин» (конюшня пока еще называется «Рейсинг Пойнт»). Об этом знаменитый пилот объявил в преддверии Гран-при Тосканы, а заодно 1000-й гонки для «Феррари», цвета которой он защищает с 2015 года.

«Рад наконец-то поделиться захватывающими новостями о своем будущем. Очень горжусь тем, что в 2021 году буду гонщиком «Астон Мартин». Для меня это новое приключение с поистине легендарной автокомпанией. Я впечатлен результатами, которых добилась команда в этом году (в общем зачете «Рейсинг Пойнт» находится в одном очке от третьего места. - Авт.), и считаю, что будущее еще ярче.

Энергия и приверженность Лоренса Стролла (владельца «Астон Мартин» — Авт.) к спорту вдохновляют, и я считаю, что вместе мы сможем создать нечто необыкновенное. Я до сих пор люблю Формулу-1, и моя единственная мотивация — бороться за высокие позиции. Добиваться этого с «Астон Мартин» — это очень почетно", — цитирует Себастьяна Феттеля Twitter «Рейсинг Пойнт».

Отмечается, что в новой команде немец заменит мексиканца Серхио Переса, а на его место в «Феррари» придет испанец Карлос Сайнс из «Макларена».

Кстати, все свои чемпионские титулы Себастьян Феттель выиграл в 2010--2013 годах в составе «Ред Булл», став в 23-летнем возрасте самым молодым в истории триумфатором Формулы-1 (а заодно — самым молодым двукратным, трехкратным и четырехкратным чемпионом мира).

Знаменитые немецкие гонщики Формулы-1 Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель выиграли 11 чемпионских титулов на двоих

Себастьян ужасно учился в школе и в детстве у него было три кумира — Михаэль Шумахер, Майкл Джексон и Майкл Джордан. Немец болеет за «Айнтрахт», боится мышей и ненавидит скрипящую обувь, пробки на дорогах, несвежую еду и места, где накурено.

А еще у Феттеля есть традиция: всем свои болидам он дает женские имена — от Джулии в «Торо Россо» в 2008-м до Лины в «Феррари» в 2020-м.

Лучшие моменты Себастьяна Феттеля в «Феррари»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо возвращается в Формулу-1.

Фото Twitter Formula 1

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