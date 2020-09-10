Вторая ракетка Украины (25-я в мире) Даяна Ястремская, ярко отметившая в мае 20-летие в родной Одессе, прекратила сотрудничество со своим тренером Сашей Баином, не проработав с израильтянином и года.

«Я бы хотела объявить, что после US Open (украинка вылетела из турнира во втором раунде. — Авт.) я решила прекратить сотрудничество с Сашей Баином. Я хочу поблагодарить его за все и пожелать ему удачи. Это был хороший опыт для меня», — написала Даяна Ястремская в Twitter.

Саша Баин и Даяна Ястремская

Похоже, одной из причин расставания теннисистки и наставника стал скандальный пост Баина в Twitter после поражения Ястремской в 1/8 финала турнира Western & Southern Open в США от японки Наоми Осаки, которую израильтянин тренировал ранее.

«Поздравляю Наоми и ее команду. Сегодня на корте она была лучшим игроком. Удачи до конца турнира», — написал тогда Саша Баин в Twitter.

«Я всегда думала, что остаюсь лучшим игроком на корте в твоих глазах, даже если проигрываю», — отреагировала на пост тренера Даяна Ястремская.

Кстати, в самом начале сотрудничества украинки и израильтянина в ноябре 2019-го фанатский аккаунт WTA Tea запостил общее фото Ястремской и Баина с подписью: «Саша не только будет работать с Ястремской. Они также встречаются. Поэтому он будет тренировать ее не только на корте, но и в… (ей только 19, а ему — 35)».

Даяна слух комментировать не стала, а вот Баин отреагировал жестко, заставив WTA Tea удалить скандальный пост.

«Если я еще раз увижу, что ваш аккаунт распространяет подобные слухи, этим займется мой адвокат. Я устал от людей, считающих, что в социальных сетях можно без последствий говорить, что угодно. Все равно надеюсь, что у вас все будет в порядке. У меня все», — написал Саша Баин.

Правда, слухи о романе теннисистки и тренера вспыхнули с новой силой после появления в сети милого видео с участием Даяны и Саши. Но Баин в комментариях все перевел в шутку…

«Я очень серьезно отношусь к своей работе и своей команде, у меня никогда не было никаких симпатий к людям, которые в моей команде, или романов. Саша — очень хороший тренер, очень хороший мужчина, но у нас только рабочие отношения. Какие бы ни были видео в Instagram, как бы мы ни проводили время, где бы нас ни видели — это все неважно. Можно очень весело проводить время с тренером — это фан, ничего большего», — заверяла Даяна в интервью Youtube-каналу «ОТДУШИВДУШУ».

Отметим, что до Даяны Ястремской израильтянин был спарринг-партнером Серены Уильямс (10 из 23 титулов легендарная американка выиграл именно при нем) и Виктории Азаренко, а также тренировал Каролин Возняцки, упомянутую выше Наоми Осаку и Кристину Младенович.

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Фото Twitter, Instagram

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