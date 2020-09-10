Жан Беленюк рассказал о трагически погибшем друге (фото)

Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк поделился с подписчиками в Instagram фотографией с кладбища, рассказав о своем погибшем друге.

«Максимка, мой друг детства. Трагически ушедший из жизни в столь юном возрасте. Нас было трое — Ярослав, Максим и Я, друзья — не разлей вода…

Именно на этом месте 20 лет назад, спустя год после гибели Максима, Ярослав поведал мне о своем новом увлечении, он начал заниматься греко-римской борьбой. Я пообещал ему попробовать тоже…", — написал Жан Беленюк.

Напомним, что 29-летний Жан Беленюк, который как-то пошутил, что в Африке (там родился его отец) он слишком светлый, а в Украине — слишком темный, — серебряный призер Олимпийских игр в Рио, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и победитель Европейских игр-2019 в Минске.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Жан Беленюк помог чемпиону мира по биатлону Дмитрию Пидручному наконец получить квартиру.

Фото Instagram

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