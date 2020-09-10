Шовковский обзавелся домашним... львом (фото, видео)

Знаменитый экс-вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне один из тренеров нашей национальной команды, Александр Шовковский, в мае покатавший детей своей возлюбленной на самолете, похвастался очередным пополнением в своем «зоопарке». У него появился домашний… лев.

«Подобрали кошечку 2,5 месяца. Пенелопой назвали. Характер скверный — хищный))) Накормили. Напоили. Спать уложили. Сами побоялись спать! Думаем, как жить дальше?!. Еж решил не просыпаться пока, попугай горлопанит вовсю, кошка не разговаривает. Одним рыбам все равно)))», — подписал 45-летний Александр Шовковский совместное фото с маленьким хищником в Instagram.

«Ну все, планируйте в скором времени ремонт и перетяжку мебели», — готовят Шовковского к испытаниям его подписчики.

Напомним, что еще раньше в доме легендарного голкипера появились кошка, попугай Шико, а также белый ежик и зеленая игуана.

Как известно, Шовковский выступал за «Динамо» в 1993 — 2016 годах, проведя за киевский клуб 635 матчей и выиграв 14 раз чемпионат Украины, 11 раз Кубок страны и 6 раз национальный Суперкубок. Во вратарском свитере сборной Украины Александр сыграл 92 поединка, уступая только Андрею Пятову (95 игр), Олегу Гусеву (98), Руслану Ротаню (100), Андрею Шевченко (111) и Анатолию Тимощуку (144).

Ранее «ФАКТЫ» вспоминали, как Александр Шовковский стал героем серии пенальти в матче со Швейцарией на ЧМ-2006.

Фото 112.ua, Instagram

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