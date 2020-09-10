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Спорт

Чемпион мира по боксу умер после долгой борьбы с раком (фото)

21:27 10 сентября 2020
Алан Минтер

Легенда британского бокса Алан Минтер скончался в возрасте 69 лет после долгой борьбы с раком, сообщает thesun.co.uk.

Выступая на любительском ринге, британец завоевал «бронзу» Олимпийских игр-1972 в Мюнхене, после чего ушел в профессионалы. Спустя восемь лет Минтер в 15-раундовом бою в Лас-Вегасе победил итальянца Вито Антуофермо, став чемпионом мира в средней весовой категории по версиям WBA, WBC и журнала The Ring. В том же году в бою-реванше на «Уэмбли» он вновь одолел итальянского боксера, сохранив титул чемпиона.

Всего за годы профессиональной карьеры Алан Минтер выиграл 39 поединков (23 из них — нокаутом) и потерпел девять поражений. В 1978 году британец пережил трагедию: после боя за титул чемпиона Европы его соперник итальянец Анджело Джакопуччи умер от полученных травм.

За годы карьеры британец выиграл на профессиональном ринге 39 боев

После завершения карьеры Минтер ездил по стране с автограф-сессиями, лекциями и мастер-классами. Его сын Росс также стал профессиональным боксером, но славу отца не повторил. Хотя чемпионом Англии стал.

Сын Алана Минтера Росс тоже стал профессиональным боксером

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Эрнесто Марсель умер в 72 года.

Фото Rex Features, News Group Newspapers Ltd

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