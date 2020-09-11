Без Уильямс: стали известны финалистки US Open (видео)

В ночь на пятницу, 11 сентября, в Нью-Йорке определились финалистки одного из четырех турниров серии «Большого шлема» — Открытого чемпионата США с общим призовым фондом 53,4 млн долларов.

В решающем противостоянии US Open-2020 сойдутся экс-первые ракетки мира — 31-летняя Виктория Азаренко из Беларуси (27-я в рейтинге WTA) и 22-летняя японка Наоми Осака (9-я), которая в матче третьего круга выбила из турнира украинку Марту Костюк (137-я).

В полуфинале японка в трех сетах победила представительницу США Дженнифер Брэйди (41-я) — 7:6 (1), 3:6, 6:3.

В свою очередь, олимпийская чемпионка Азаренко в борьбе за путевку в финал впервые с 2013 года сломила сопротивление легендарной американки Серены Уильямс (8-я), которой 26 сентября исполнится 39 лет, — 1:6, 6:3, 6:3.

Отметим, что одна из знаменитых сестер-теннисисток упустила в Нью-Йорке шанс отпраздновать свой 24-й триумф в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» и догнать по этому показателю мировую рекордсменку — Маргарет Корт из Австралии.

Что же касается финалисток US Open, то Осака и Азаренко ранее встречались три раза: белоруска обыграла соперницу в 2016 году в третьем круге Australian Open, в 2018-м Наоми оказалась сильнее Виктории на грунтовом турнире в Риме и в 2019-м — во втором круге «Ролан Гаррос». Перед US Open теннисистки должны были сыграть в финале Western & Southern Open, однако японка снялась до начала матча.

Кстати, Виктория Азаренко в ночь на воскресенье, 13 сентября, проведет пятый финал турниров «Больших шлема»: в 2012 и 2013 годах она победила на Australian Open и в этих же сезонах уступила в финалах US Open. А вот в активе Наоми Осаки (ее отец родом из Гаити, а мать — японка) триумфы на US Open-2018 и Australian Open-2019.

Как известно, действующая победительница турнира — канадка Бьянка Андрееску, обыгравшая в финале-2019 Серену Уильямс (6:3, 7:5).

Напомним, что чемпионка US Open получит 3 млн долларов, а проигравшая в финале — 1,5 млн.

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