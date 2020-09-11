Ляп года: вратарь пропустил нелепый гол между ног, стоя на коленях (видео)

В поединке аутсайдеров второго дивизиона чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Такадом» и «Хоттеном» был забит нелепый гол, видео которого разлетается в сети. Ранее голкипер «Гренобля» неуклюже забросил мяч в свои ворота.

В одном из эпизодов встречи на 34-й минуте вратарь «Аль-Такадома» при счете 2:0 в пользу своей команды попытался сыграть «на публику», поймав мяч коленями, но тот прокотился между ног и оказался в сетке. Дикий ляп!

Одноклубники голкипера слегка опешили, но все-таки поддержали своего партнера по команде. В итоге «Аль-Такад», почти весь второй тайм игравший в большинстве, разгромил соперника — 5:2 и оторвался от «зоны вылета».

Кстати, напомним, в элитном дивизионе чемпионата Саудовской Аравии выступает экс-голкипер киевского «Динамо» Максим Коваль. Его клуб «Аль-Фатех» в завершившемся сезоне финишировал на 13-м месте и едва спасся от вылета во второй дивизион, где забивают столь нелепые мячи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-голкиперу сборной России Александру Филимонову напомнили дикий ляп в матче с Украиной.

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