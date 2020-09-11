В воскресенье, 13 сентября, на трассе «Муджелло» в городке Скарперия-э-Сан-Пьеро близ Флоренции состоится девятый этап Формулы-1 Гран-при Тосканы, завершающий первую половину сезона-2020. В ходе первой в истории гонки чемпионата мира на этой трассе пилоты преодолеют в общей сложности 309,455 км (59 кругов по 5 245 метров).

При этом команда «Феррари» на своем родном автодроме проведет юбилейную, 1000-ю, гонку в рамках Гран-при. По такому случаю пилоты команды — четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель, который в новом сезоне будет выступать за британский «Астон Мартин», и имеющий гражданство Монако Шарль Леклер выйдут на старт на болидах, выкрашенных в тот же оттенок красного, который использовался в 1950 году, когда чемпионат мира проводился впервые. Кроме того, гонщики «Феррари» проведут гонку в «юбилейных» шлемах.

Юбилейную, 1000-ю, гонку команды в Формуле-1 пилоты «Феррари» проведут на таких болидах

Шлем Себастьяна Феттеля на 1000-ю гонку «Феррари»

Кстати, этап в Муджелло стал первым в сезоне 2020 года с болельщиками на трибунах (власти разрешили допустить на автодром не более 2880 зрителей в день).

Формула-1. Девятый этап

13 сентября (воскресенье)

Гран-при Тосканы («Муджелло») 16:10 Setanta Sports Ukraine, «Матч ТВ» (Россия), Sky Sports (Великобритания), ESPN (США)

«ФАКТЫ» проведут онлайн-видеотрансляцию гонки.

Отметим, что по итогам восьми этапов Формулы-1 общий зачет выглядит так: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 164 очка; 2. Валттери Боттас («Мерседес») — 117; 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110; 4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 57; 5. Ландо Норрис («Макларен») — 57; 6. Александер Албон («Ред Булл») — 48; 7. Шарль Леклер («Феррари») — 45; 8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 43.

В Кубке конструкторов текущая ситуация такова: 1. «Мерседес» — 281 очко, 2. «Ред Булл» — 158; 3. «Макларен» — 98; 4. «Рейсинг Пойнт» — 97; 5. «Рено» — 71; 6. «Феррари» — 61: 7. «Альфа Таури» — 47.

Десятый этап Формулы-1 — Гран-при России — состоится 27 сентября в Сочи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 24-летний француз Пьер Гасли сенсационно выиграл Гран-при Италии.

Фото Twitter Formula 1

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