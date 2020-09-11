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Спорт

Чемпионка мира по футболу подписала контракт с мужским клубом (фото, видео)

16:19 11 сентября 2020
Юки Нагасато

Чемпионка мира-2011 в составе сборной Японии, 33-летняя футболистка американского «Чикаго Ред Стар» Юки Нагасато вернулась на родину, где на правах аренды будет выступать за… мужской клуб «Хаябуса Элевен», играющий в первенстве префектуры Канагава. Титулованная спортсменка стала первой футболисткой в Японии, которая будет выходить на поле с мужчинами, сообщает ESPN.

Отметим, что Нагасато начинала карьеру в японском клубе «НТВ Белеза», а в 2010 году отправилась в Европу, где большую часть времени выступала в Германии, защищая цвета «Турбине», «Вольфсбурга» и «Франкфурта», а также провела год в «Челси».

В сборную Японии Юки вызывалась с 2004 года (132 матча, 58 мячей). В составе национальной команды она становилась чемпионкой (в 2011-м) и вице-чемпионкой (в 2015-м) мира, а также серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне. В 2010 году форвард Нагасато в футболке «Турбине» из Потсдама выиграла женскую Лигу чемпионов. Она многократная чемпионка и обладатель Кубков Японии и Германии.

В 132 поединках за сборную Японии Юки Нагасато забила 58 мячей

Кстати, это не первый случай в мировом футболе, когда девушка будет играть за мужскую команду. К примеру, месяц назад представитель четвертого дивизиона чемпионата Нидерландов «Фоарут» подписал контракт с 19-летней футболисткой Эллен Фоккема.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самая красивая футболистка мира Алекс Морган стала мамой.

Фото Getty Images, Instagram

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