Экс-футболисты сборной Украины Кучер и Призетко заразились коронавирусом

Главный тренер дебютировавшего во второй лиге харьковского «Металла» 37-летний Александр Кучер и один из его помощников 49-летний Александр Призетко сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Telegram-канал харьковского клуба.

Бывшие футболисты сборной Украины (Кучер провел за национальную команду 56 поединков и забил два мяча, а Призетко сыграл пять встреч) находятся на самоизоляции и переносят заболевание без симптомов. Что же касается команды, то все футболисты здоровы и изолировались в отеле перед намеченной на пятницу, 11 сентября, игрой против одесского ФК «Реал Фарма».

Руководить действиями игроков «Металла» в предстоящей встрече на харьковском стадионе «Солнечный» будет тренер харьковчан Юрий Ушмаев.

Отметим, что в своем дебютном поединке во второй лиге «Металл», цвета которого, в частности, защищает известный экс-форвард «Шахтера», «Металлиста», «Зари» и «Мариуполя» Руслан Фомин, разгромил в гостях черкасский «Днепр» — 4:0.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч УПЛ «Рух» — «Шахтер» перенесен из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе.

Фото ffu.ua

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