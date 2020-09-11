Двукратная чемпионка мира развелась с мужем и рискует потерять миллионы (фото)

Прославленная чешская биатлонистка, двукратная чемпионка мира, победитель Кубка мира и обладатель трех медалей Олимпийских игр 30-летняя Габриэла Коукалова объявила о разводе с мужем — 34-летним президентом Федерации бадминтона Чехии Петром Коукалом, с которым прожила в браке четыре года.

Габриэла и Петр прожили в браке четыре года

«Порой бывает, что пути людей расходятся, — написала Габриэла Коукалова в своем Instagram. — Каждый дальше идет своим. Это наш с Петром случай. Мы расстались уже несколько месяцев назад, поэтому заявление о разводе было всего лишь формальностью. Выяснилось, что у нас разные представления о жизни. Возможно, мы поняли это слишком поздно, так как в начале отношений слишком мало жили вместе из-за спорта. Но за это время мы все равно получили много приятных моментов и положительных впечатлений. Надеюсь, что даже после расторжения брака мы продолжим нормально общаться как друзья, ведь мы взрослые и разумные люди. А мне сейчас хотелось бы сосредоточиться на семье и работе».

Отметим, что Петр и Габриэла повенчались в мае 2016 года в недостроенной церкви. Детей у них нет. Теперь знаменитая спортсменка, по информации чешских СМИ, собирается вернуть себе девичью фамилию… Соукалова, под которой она добилась наибольших достижений в биатлоне.

Но перед этим знаменитой спортсменке, заработавшей за карьеру в биатлоне около 20 миллионов чешских крон призовых (почти 900 тысяч долларов), наверняка придется пережить малоприятную процедуру раздела имущества, предполагает isport.blesk.cz. В частности, спортсменка также получала немалые доходы от рекламы, написала книгу-бестселлер и построила с мужем два дома. Кстати, по данным чешской прессы, Петр Коукал за годы карьеры бадминтониста заработал всего 15 тысяч долларов.

За годы совместной жизни Коукаловы построили два дома в Чехии

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитая украинская каратистка Анжелюка Терлюга рассталась со своим парнем-немцем.

Фото isport.blesk.cz, Instagram

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter