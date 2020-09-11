Зеленский наградил орденом футболиста Зозулю

Президент Владимир Зеленский наградил футболиста сборной Украины Романа Зозулю, который сейчас играет за испанский клуб «Альбасете», орденом «За заслуги».

Указа опубликован на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что футболист получил награду за высокие спортивные достижения, а также личный вклад в развитие и популяризацию спорта в стране.

Ранее Роман Зозуля был отмечен как волонтер медалью «Операция объединенных сил. За доблесть и верность». В декабре 2019 года футболист продал свою медаль финалиста Лиги Европы УЕФА для нужд украинской армии.

Напомним, ранее известный украинский музыкант, основатель группы «Тартак» Александр Положинский публично отказался от ордена «За заслуги», которым его наградил Владимир Зеленский. Музыкант считает, что такой награды должны быть удостоены Андрей Антоненко «Риффмастер», Юлия Кузьменко и Яна Дугарь, которых бездоказательно подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях разразился громкий скандал вокруг пожизненной стипендии отцу Зеленского.

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