«Динамо» третий раз подряд не смогло обыграть «Десну» в Киеве

В пятницу, 11 сентября, поединком без зрителей на столичном «Олимпийском» начался второй тур украинской футбольной премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 2-й тур

11 сентября (пятница)

«Динамо» (Киев) — «Десна» (Чернигов) — 0:0. Молодежные составы — 3:0.

«Динамо»: Бущан, Тымчик (Забарный, 36), Кендзера, Миколенко, Караваев (Вербич, 64), Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков (Родригес, 64), де Пена, Супряга (Соль, 80).

В прошлом сезоне именно команда Александра Рябоконя стала самым неудобным после «Шахтера» соперником «Динамо» в УПЛ. В четырех встречах с «бело-синими» «Десна» потерпела всего одно поражение, при этом отпраздновав две победы — в Киеве и Чернигове.

Как известно, вскоре соперникам предстоит старт в еврокубках. И если коллектив из Чернигова вступит в борьбу в квалификации Лиги Европы 24 сентября, то подопечные Мирчи Луческу в рамках отбора к Лиге чемпионов примут голландский АЗ на «Олимпийском» уже в следующий вторник, 15 сентября (арбитр — Орель Гринфельд из Израиля).

Пауза в календаре УПЛ, вызванная матчами сборных, позволила вернуться в строй многим динамовцам: Миколенко, Попов, Алибеков, Шепелев, Шабанов, Шапаренко и Вербич восстановились после травм, а переболевшие коронавирусом Русин и Вантух вернулись в расположение клуба после самоизоляции. И двое из них — Миколенко и Шапаренко — начали игру с «Десной» в стартовом составе (при этом Миколенко — на позиции центрального защитника!).

В первом тайме соперники при некотором преимуществе хозяев поля не нанесли в створ ворот друг друга ни одного удара. При этом четырежды (!) мяч на себя принимала штанга. У «Десны» каркас ворот Бущана проверил Бутковский, а вот Пасту пришлось хорошенько поволноваться после ударов Кендзеры, де Пены и срезки головой своего же защитника.

К сожалению для болельщиков «бело-синих», по ходу стартовой 45-минутки потянул мышцу и попросил замену защитник Тымчик, и Луческу бросил в бой 18-летнего дебютанта первой команды «Динамо» Забарного.

С первых минут второго тайма «Динамо» усилило натиск, но «Десна» держалась. Тогда тренерский штаб хозяев бросил в бой Вербича и Родригеса, а позже и Соля. Но в итоге динамовцы третий раз подряд не смогли одолеть соперника из Чернигова в Киеве. Более того, «Динамо» прервало 20-матчевую забивную серию в УПЛ на своем поле.

Кстати, динамовцы уже подали в УЕФА заявку на матч против АЗ. В нее вошли все подопечные Мирчи Луческу, кроме Дениса Гармаша (вернувшемуся после аренды в турецком клубе футболисту ищут новую команду), Мохаммеда Кадири, уехавшего в российский «Арсенал», и Никиты Бурды, который в спарринге с «Колосом» получил тяжелую травму ахиллова сухожилия и 9 сентября перенес операцию в Мюнхене.

Положение команд:

1. «Динамо» — 4 очка (2 матча);

2. «Десна» — 4 (2);

3. «Ворскла» — 3 (1);

4. «Александрия» — 3 (1);

5. «Шахтер» — 3 (1);

6. «Днепр-1» — 1 (1);

7. «Ингулец» — 1 (1);

8. «Львов» — 0 (0);

9. «Минай» — 0 (0);

10. «Заря» — 0 (1);

11. «Колос» — 0 (1);

12. «Рух» — 0 (1);

13. «Мариуполь» — 0 (1);

14. «Олимпик» — 0 (1).

Во втором туре премьер-лиги сыграют также: «Днепр-1» — «Олимпик», «Колос» — «Львов» (12 сентября), «Минай» — «Александрия», «Заря» — «Мариуполь» и «Ворскла» — «Ингулец» (13 сентября).

Матч «Рух» — «Шахтер» перенесен с 12 на 23 сентября из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в доме легенды «Динамо» Александра Шовковского поселился лев.

Фото ФК «Динамо»

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